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Акции и промокоды «ЦСКА» в Грузии

Активные купоны и промокоды «ЦСКА» январь - февраль 2024

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Отзывы покупателей

ЦСКА – мы в тебя верим, и поддерживаем фирменными футболками и шарфами. В сердце клуб всегда один – ЦСКА непобедим!

  • Иван
  • 30.09.2018

Искал на сына экипировку, но в магазинах его размеров не было. Пришлось все же обратиться в фирменный. Теперь понимаю, почему стоит брать оригинальные вещи. Моя футболка уже испортилась, а у сына как новая.

  • Артем
  • 23.09.2018
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