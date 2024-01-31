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Промокоды и коды купонов H&M в Грузии

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Отзывы покупателей

Замечательный магазин. Товары для дома очень радуют.

  • Кристина
  • 21.12.2020

Магазин с очень оригинальной одеждой, я думаю, что она подойдет не всем. Очень редко там покупаю одежду, но нижнее белье! Действительно можно красивые и качественные комплекты нижнего белья найти, различные корсетное белье, белья для сна. Самое приятное, что ценник на нижнее белье довольно демократичный. А во время распродаж можно вообще все нежнее белье свое обновить. Нравятся новогодние серии, довольно смешные и оригинальные с мехом XD Их не покупала, но безумно довольна другими коллекциями нижнего белья и его разнообразием.

  • Ольга
  • 18.11.2016

Очень люблю этот магазин! Там всегда можно найти что-либо себе по душе. Ни в одном магазине такой ценовой категории я не встречала такого разнообразия молодежной одежды , обуви и аксессуаров. Распродажи тоже не заставляют себя ждать. Правда на некоторые товары иногда цены указывают уж слишком завышенные. А из-за неопрятных покупателей в магазине не всегда порядок, парни и девушки не всегда успевают развесить брошенные абы где вещи. А так в целом магазин очень хорош)

  • Карина
  • 26.10.2016

Раньше мне очень нравился этот магазин. Можно было всегда найти что-нибудь уникальное и интересное. Сейчас в этом плане магазин сдулся, зато появилось много базовых вещей. А вот белье там классное! Особенно комплектики с двумя бюстгальтерами, очень удобно и выгодно)

  • Анфиса
  • 26.09.2016

Я являюсь фанаткой этого брэнда уже довольно давно. Раньше покупала себе вещи в розничных магазинах, а недавно открыла для себя и интернет-магазин. Мне нравится то.что вещи в магазине всегда стильные, много интересных моделей, коллекции часто пополняются. Также радует сочетание цены и качества, стоимость вещей более чем приемлемая, а качество весьма хорошее. Вещи носятся действительно долго, скорее надоедят, чем порвутся или испортятся. Еще мне нравится их текстиль и другие вещи для интерьера. Они ,правда, подороже, чем другие,но качественные и всегда стильные. Большой плюс магазина в том, что скидки у них действительно являются скидками, никаких переписанных и переклеенных ценников тут нет. Вещей всегда много довольно. так что ,если вам понравилось что-то, часто можно не торопиться и дождаться распродажи. Из недостатков, для меня - скачущая размерная сетка, в интернет-магазине это несколько осложнило мои покупки, т.к. угадать у них с размером довольно трудно

  • Туленкова Оля
  • 13.01.2016
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