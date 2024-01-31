«Бум Бич» – это увлекательная мобильная стратегия, в которой вам предстоит сражаться с многочисленными врагами. События разворачиваются на огромном тропическом острове, который оккупирован коварными представителями злобной организации. Раскрывайте планы врагов, истребляйте противников и спасайте людей вместе со своими друзьями. Выполняя задания, вы сможете получать определенные ресурсы, очки опыта, медали. Освобожденные поселения будут приносить вам денежные средства. Красочная графика придется по нраву взрослым и детям. Чтобы быстрее развить персонажа, используйте коды Boom Beach за январь - февраль 2024 года в Грузии. Они позволят вам отказаться от доната и насладиться стремительным развитием событий. Секретные коды «Бум Бич» доступны гостям на этой странице ниже.

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