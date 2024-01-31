Township – симулятор фермы и развития хозяйства. Выращивай урожай, корми животных и получай деньги на дальнейшее расширение. Стань мэром небольшого городка и преврати его в зажиточное место, разрабатывай шахты с несметными богатствами, увеличивай хозяйства, налаживай производство и торговлю с соседями! Только ты выбираешь, как будет выглядеть улицы города, занимайся ландшафтным дизайном, создавай свой зоопарк и населяй его разнообразными редкими животными. Участвуй в регулярных событиях и получай уникальные и ценные призы. Доступны соревнования с другими живыми игроками. Помогай друзьям и они обязательно ответят тем же. Выполняй заказы, пополняй коллекции и собирай артефакты! Создавай мегаполис мечты в легкой и интересной игре. Хватай и используй промокоды и коды купонов Township («Тауншип») за январь - февраль 2024 года в Грузии, чтобы получить еще больше преимуществ и бонусов.

Подробнее Скрыть