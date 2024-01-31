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Коды на скидку Playstation Store за январь - февраль 2024 в Грузии

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Отзывы покупателей

Пару месяцев назад я купила себе консоль, и ужаснулась от цен на игры. Они стоят очень дорого, столько платить за них я совсем не готова, пришлось играть только в бесплатные игры. Позже я нашла сайт, на котором узнаю обо всех акциях. Благодаря нему смогла купить пару игр со скидкой в 80%. Всем рекомендую.

  • eyrubilu9c
  • 09.07.2018

Официальный маркет от Sony, тоже покупаю подписку ради выгодных предложений ну и конечно халявных игр. Удобно купил игру скачал и нет мучений с дисками, которые занимает место на полках и да и портятся со временем, особенно когда находятся любители покрутить в боксе диск. Сервис классный!!

  • Иван
  • 24.07.2017

Пользуюсь сервисом, всем доволен. Обычно оформляю годовую подписку, радует ее относительно низкая стоимость. Каждый месяц устраиваются бесплатные раздачи игр, много скидок и подарков. Удобно организован сайт, легко оплачивать игры. Еще есть мобильное приложение, можно пользоваться им, если находишься далеко от компьютера. Иногда правда бывают небольшие технические сбои ,но обычно они быстро устраняются, так что это не раздражает. Моя личная оценка: 10 из 10.

  • Андрей
  • 03.10.2015
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