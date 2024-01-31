Dark Genesis – стратегическая игра от Esprit Games. Собери могущественный отряд, используя шесть стихий, прими участие в грозных баталиях и займи королевский трон после битвы на арене! Отважные герои помогут тебе прийти к цели и сокрушить боссов и монстров, окружающих на каждом шагу! Динамическая многопользовательская RPG выполнена в тематике народных мифов. Тебе предстоит построить неприступный замок посреди облаков и вернуть былую славу жителям небес! Создай команду непобедимых воинов, разгадай тайны темных сил и останови кровопролитные бои! Специальные предложения и акции помогут прокачать аккаунт намного быстрее! В нашем электронном каталоге представлены актуальные промокоды Dark Genesis («Дарк Генезис») за январь - февраль 2024 года в Грузии. Применяй их во время игры и зарабатывай различные бонусы и подарки без лишних расходов!

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