Aqara – это устройства, связывающиеся в единую сеть умного дома. Это датчики движения и температуры, лампочки и розетки с дистанционным включением, беспроводные выключатели, колонки и камеры и многое другое. Выбирай только нужное. Установить – проще простого: легкое крепление на любую поверхность, настройка не больше пяти минут. Активируй голосом или поставь автосрабатывание. Девайсы управляются с мобильного приложения, размещенного на Google Play и Apple Store. Также устройства поддерживают работу с голосовыми помощниками других фирм. Разные способы оплаты и доставки, по России в срок от двух до семи дней, а также есть возможность заказа в страны СНГ. Не нужно больше вставать с дивана, чтобы включить свет или сменить температуру. Используй наши купоны на скидку и промокоды Aqara.ru за январь - февраль 2024 года в Грузии и получай приятное снижение цены. Сделай свою квартиру удобнее и безопаснее.

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