Магазин похож на Али, но понравился больше тем, что нет дублирования товара. Если это, например iPhone 6, то их там не будет 100500 вариантов от разных производителей, а только 1 (ну на каждый объем памяти). Заказы пришли довольно быстро, если учитывать то, что заказывала перед Новым Годом. Все хорошо упаковано, как и обычно. Ну и цны очень уж приятные - заказывай не хочу.

Катя

Катя 15.12.2016