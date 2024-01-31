Rappelz – многопользовательская онлайн-игра для любителей сказок и приключений. Вас ждет встреча с удивительными существами, наделенными разнообразными навыками и умениями! Выполняйте задания, вступайте в бой с беспощадными монстрами, исследуйте таинственные подземелья и участвуйте в турнирах! Вы сможете сражаться с другими пользователями в различных уголках карты и заниматься приручением. Приятное музыкальное сопровождение, великолепные спецэффекты и современная графика помогут получить максимальное удовольствие от процесса. У вас есть возможность общаться с единомышленниками в специальном чате. Хотите получить дополнительные привилегии? Обратите внимание на промокоды и коды (codes) Rappelz за январь - февраль 2024 года в Грузии! Выбирайте в нашем каталоге лучшие предложения и активируйте многочисленные бонусы и подарки!

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