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Промокоды Tasty Drop в Грузии

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Отзывы покупателей

Нифига не выпадает там ничего. Постоянно падают шмотки по рублю причем так красиво ползунок который раз останавливается то до арканы, то чуть после нее) Пару раз везло, выпадали имморталки на 15 рублей (с кейса за 9 руб). Ну сами понимаете если даже 1 из 10 раз тебе выпадет такая шмотка, а вы тратите по 9 рублей на открытие, то будете в убытке! Про более дорогие я и не говорю. Шанс победить очень маленький. А недавно такая хрень случилась. Захожу я утром на тасти дроп , а мне как новому пользователю говорят пополните счет и при попытке открыть бесплатный кейс пишут "только пользователи, пополнившие счет на 10 рублей могут открывать кейсы") И все деньги со счета пропали) К слову, на сайте у них только позитивные отзывы, такого никогда не бывает и смело скажу, что это накрутка. Потому что даже на самый хороший товар/услугу найдутся токсичные челики, которым что-то не понравилось и они напишут негатив. А тести дроп все отрицательное удаляет)) Почитайте в их группе в Вк и увидете, что люди часто задают вопрос о том, почему их коммент удалили.

  • Андрей
  • 31.01.2020
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