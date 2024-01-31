Промокоды Steampay в Грузии
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Отзывы покупателей
Удобный магазин, часто проходят распродажи игр, по очень привлекательным ценам, большой выбор способов оплаты меня порадовал. Почти все свои стимовские игры покопал в этом Steampay, я доволен, могу посоветовать для тех кто хочет платить меньше))
- Макс
- 22.06.2017
Норм магазин все работает. первый раз напугало что долго ничего не приходило, хотя деньги заплатил но потом все пришло. все работает нормально пока так что покупаю часто.
- Dexter
- 03.01.2016
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