Head Ball 2 – это долгожданное продолжение мобильного симулятора футбола. Примерьте на себя роль настоящего спортсмена и покажите свои выдающиеся способности во время онлайн-матчей с реальными оппонентами! Для прокачки навыков в игре используются специальные аксессуары, которые можно приобрести в магазине или заработать, получая карты. В процессе соревнований пользователю доступны различные усиления, например, замедление, ускорение, заморозка ворот и даже клонирование персонажа. Никаких строгих футбольных правил: в критические моменты можно смело подраться со своим противником. Хотите получить еще больше удовольствия от прохождения? Тогда скорее ловите актуальные бонус-коды и промокоды Head Ball 2 («Хед Бол 2») за январь - февраль 2024 года в Грузии. В результате своевременной активации уникальных купонов вы бесплатно получите дополнительные привилегии: карточные коллекции, премиум-предметы или виртуальные деньги.

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