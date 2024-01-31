Центр «Маркетинговое образование» поможет освоить новую профессию, построить успешную карьеру и повысить уровень дохода. Организатора проекта предлагают курсы, мастер-классы и вебинары по актуальным направлениям, в том числе SMM и взаимодействию с маркетплейсами. В учебных программах сделан акцент на практических занятиях, трудных кейсах и систематизации знаний. Среди преподавателей есть практикующие интернет-маркетологи, консультанты, коммерческие директора и эксперты по рекламе. По окончании обучения слушатели получают европейские дипломы. Компания сотрудничает с крупными финансовыми организациями и принимает оплату в рассрочку. На портале часто проводятся акции. У нас ты найдешь информацию обо всех действующих предложениях центра. Ищи на этой странице подходящие промокоды MaEd за январь - февраль 2024 года в Грузии, активируй их при подаче заявки и получи приятную скидку!

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