Хочешь получить удовольствие от динамичной ролевой игры, не тратя много денег на обновление инвентаря? Применяй промокоды Sword Master Story и прокачай аккаунт на выгодных условиях! По легенде тебе предстоит сразиться за виртуальный мир после вероломного предательства. Собирай дружную команду и объединяй усилия, чтобы участвовать в боях и зарабатывать призы! Тебя ждет яркая анимация, оригинальная графика и привлекательный сюжет. Призывай легендарных мифических персонажей, коллекционируй героев и веди их к победе! Многочисленные костюмы, атрибуты, оружие и доспехи значительно разнообразят игровой процесс. Используй специальные предложения, чтобы получать дополнительные преимущества! На нашем сайте представлены coupon codes (коды купонов) Sword Master Story («Сворд Мастер Стори») за январь - февраль 2024 года в Грузии. Выбирай лучшие акции и активируй бонусы от разработчиков!

Подробнее Скрыть