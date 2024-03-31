Заядлый игрок в разномастные шутеры? Встречай классный сервис по добыче вещей для всех поклонников экшн-игры Rust. Играй в мини-игры, добывай монетки и открывай ящики с полезными предметами и скинами. А купоны «Кобальт лаб» за март 2024 года в Грузии при использовании подарят приятный бонус пользователю. Авторизуйся через свой Steam-аккаунт и начинай открывать кейсы! В ассортименте множество разнообразных тематических подборок по рангу. Пополняй свой счет любым удобным способом и приумножь сумму для получения лучших вещей. Сайт предлагает постоянным клиентам ежедневные подарки за вход и много других акций, а также промокоды Cobalt lab. Создавай битвы, приводи друзей и выводи все необходимое с легкостью. Общайся в чате с другими игроками, а при необходимости пиши в раздел поддержки. Пользуйся всеми преимуществами, а также активируй наш промокод «Кобальт лаб» в специальном окне и лови бонус.

Подробнее Скрыть