Y-clients – это удобная платформа для автоматизации сферы услуг. С помощью этого сервиса клиенты смогут записываться онлайн на сайте и из групп социальных сетей. Компания также предлагает другие актуальные возможности: инструменты для расчета зарплаты сотрудников, для мониторинга задолженности контрагентов, учета поставок товаров. Еще одна интересная функция – возможность привлечения и удержания клиентов благодаря внедрению программы лояльности. Для удобства заказчиков компания разработала функциональные мобильные приложения. Предлагаются различные тарифы для начинающих и продвинутых бизнесменов. Промокоды Yclients за январь - февраль 2024 года в Грузии позволят тебе значительно сэкономить на услугах сервиса. Повышай эффективность своего дела без огромных капиталовложений! Успей воспользоваться купонами в срок, чтобы получить приятный бонус.

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