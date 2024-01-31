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Промокоды «Вестерн Юнион» в Грузии

Новых промокодов для Western Union нет. Ниже расположены последние купоны, которые сейчас не обновляются:

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Отзывы покупателей

Несовершенная система никуда не годиться. Комиссия большая и никаких льгот по отправке переводов. Хотя написано всего очень много по вознаграждениям но ничего конкретно не действует. Полнейшая туфта и обман.

  • Владимир
  • 24.05.2018

Пользуюсь только системой Western Union при переводе денежных средств. Для меня эта система самая надежная, безопасная и простая в пользовании. Пункты Western Union расположены по всему миру. Из недостатков - это дороговатая комиссия при срочных переводах, но лучше переплатить, чем потом переживать о том, придут деньги получателю или нет.

  • Екатерина
  • 14.04.2017
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