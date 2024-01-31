Мы заметили, что у тебя включен Adblock. Пожалуйста, выключи расширение, чтобы получить доступ ко всем возможностям сайта.
Мы используем cookies для твоего удобства. Подробнее.
  1. Главная
  2. Сайты по категориям
  3. Путешествия и туризм
  4. Авиабилеты
  5. Связной Трэвел

Промокоды «Связной Тревел» в Грузии

Работа с магазином Связной Трэвел приостановлена. Ниже расположены последние купоны, которые сейчас не обновляются:

Купоны на скидку и промокоды «Связной Трэвел» январь - февраль 2024

Подпишись на рассылку и получи промокод на скидку!
ЬМЕ Показать код
ЬМЕ Показать код
Скидки до 2,5% на авиабилеты по промокоду от «Агент.ру»! Все промокоды Агент.ру (4)
Все промокоды
dus Показать код
dus Показать код
Оплачивай до 25% от стоимости авиабилетов баллами!
Открыть купон
Открыть купон
Нашли ошибку – получите промокод!
ЙТЕ Показать код
ЙТЕ Показать код
Из Санкт-Петербурга в Сочи от 2884 рублей!
Открыть купон
Открыть купон
Бронирование отелей и хостелов в Aviakassa на выгодных условиях! Все промокоды Aviakassa (8)
Все промокоды
Открыть купон
Открыть купон
Из Москвы в Сочи от 1832 рублей!
Открыть купон
Открыть купон
Отдых в Крыму всего от 2879 рублей!
Открыть купон
Открыть купон
Все акции и промокоды «Связной Тревел» – в одном месте!
Открыть купон
Открыть купон

Промокоды сайтов, похожих на «Связной Трэвел»

Бронирование номеров со скидкой 12% по промокоду в «Яндекс.Путешествия»! Все промокоды Яндекс.Путешествия (22)
Все промокоды
S12 Показать код
S12 Показать код
Скидка 500 рублей на покупку билетов по коду + кешбэк до 7%! Все промокоды Тинькофф Путешествия (29)
Все промокоды
LET Показать код
LET Показать код
Скидка 1000 рублей по промокоду при бронировании отеля на City Travel! Все промокоды City Travel (6)
Все промокоды
dus Показать код
dus Показать код
Показать еще купоны

Похожие предложения

Ozon Travel
Ozon Travel
Jetradar
Jetradar
Kiwi.com
Kiwi.com
Etihad Airways
Etihad Airways
Vueling
Vueling
АэроТур
АэроТур

Отзывы покупателей

Здорово, что в этой сети появляются дополнительные ответвления. У меня много бонусов на карте «Связной», поэтому оплачивать билеты на самолет виртуальной валютой для меня очень выгодно.

  • Виктор
  • 01.10.2018

Часто пользуюсь этим сайтом, удобный поиск рейсов, постоянные скидки и спец. предложения. Быстрое оформление заказа, при необходимости можно и страховку оформить сразу. Как только оплата прошла, через пару минут на электронную почту уже приходят билеты. Безопасно, надежно и удобно!

  • Максим
  • 13.12.2016

Согласен, отличная компания, всегда покупаю билеты через нее. Были случаи, что рейс отменили (но это вопрос к авиакомпании), сотрудники Связного быстро предложили альтернативу и поменяли билет. Оплачиваю по карте, билет приходит сразу, коплю баллы на карту Связного. Очень доволен.

  • Леонид
  • 14.04.2016

Не один раз уже выручал! Удобный сервис, вежливые сотрудники. Оплачивала и онлайн и несколько раз ездила в офис забирала билеты за наличные. За обслуживание комиссия довольно небольшая - это большой плюс!) Советую.

  • Андрей
  • 19.03.2015

Когда нам с мужем было необходимо вернуться домой в Москву с Болгарии мы начали поиски авиабилетов. Выгодное предложение нашли именно на связной тревел. Разница за билеты туда-обратно была более 6 000 тысяч рублей. Пытались понять в чем подвох, читали отзывы, но они все на столько разные, что ничего нам не дали. Решили заказать на свой страх и риск. Билеты пришли в электронном виде на почту сразу. Мы к такому не привыкли. Обычно когда заказывали билеты приходили за 2 дня до вылета, а то и за день, а тут). Очень переживали как все пройдет, но страх ушел когда мы успешно прошли регистрацию и сели в самолет. Теперь когда ищем билеты или отель заглядываем и сюда тоже)

  • Оксана
  • 15.12.2014
Добавить отзыв
Доступ к секретным промокодам
Нажимая на кнопку «Получить», я даю согласие на обработку персональных данных.