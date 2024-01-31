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Секретные коды и купоны Skype в Грузии

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Отзывы покупателей

Довольно "тяжелое" приложение, грузится очень медленно, качество связи - не всегда самое лучшее. Из плюсов - понятный интерфейс, в нем разбирается даже бабушка :) Поэтому для меня Скайп - отличный канал для связи с родственниками из другой страны, которые не очень "дружат" с интернетом)

  • Яна
  • 28.03.2017

Мы с родственниками живем в разных странах и постоянно пользуемся скайпом уже довольно долгое время. Программа хорошо помогает экономить на звонках, есть возможность общаться по видеосвязи, есть мобильное приложение - можно оставаться на связи, где бы ни находился. Из недостатков, пожалуй, иногда качество связи не оч и медленно загружается само приложение

  • Алёна
  • 26.12.2015
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