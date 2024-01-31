Runkeeper – это популярное мобильное приложение для людей, которые занимаются бегом и желают привести себя в отличную форму. В меню программы доступны разные виды тренировок, есть встроенный музыкальный плеер. Не сбиться с графика позволяет голосовое сопровождение, а также вам видны подробные отчеты. В приложении можно сохранять пройденные маршруты и узнавать количество потраченных килокалорий. При желании можно найти единомышленников по месторасположению или добавить друзей из аккаунта Google. Самые смелые пользователи принимают участие в гонках и соревнованиях. Раскрыть все преимущества программы без вложения реальных средств вполне реально! В этом вам помогут эксклюзивные промокоды Runkeeper за январь - февраль 2024 года в Грузии. Специально для вас мы подготовили актуальные купоны, позволяющие значительно экономить.

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