Мечтаете жить в красивом и благоустроенном городе? Попробуйте себя в роли мудрого градостроителя и практичного мэра. Вы самостоятельно выберете подходящую стратегию развития города, придумаете способ пополнения казны и сможете справиться с трудностями. Превратите густой лес в современный мегаполис! Для достижения цели нужно будет прислушиваться к требованиям жителей, собирать с них налоги, обеспечивать людей товарами и пищей. Развивайте промышленность, налаживайте торговые связи и повышайте свой рейтинг. Докажите окружающим, что вы обладаете отличными организаторскими способностями! Бонусные коды Rising Cities за январь - февраль 2024 года в Грузии порадуют вас дополнительными возможностями: ценными ресурсами, средствами, VIP-статусом и другими привилегиями. Наши эксклюзивные купоны помогут ускорить прохождение игры и сделать город еще лучше.

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