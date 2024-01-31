Купоны на скидку и акции Poezd.ru в Грузии
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Отзывы покупателей
Несколько раз заказывал ж/д билеты на сайте poezd.ru. Никаких проблем! Ввожу начальную и конечную станции, указываю дату и получаю несколько вариантов. Удобно, что сразу выдают количество свободных мест, время пребывания в пути, стоимость, станцию прибытия. Выбор вариантов реально огромный. Различные способы оплаты. В общем, все гениальное просто и с комфортом на собственном диване или в кресле.
- Юрий Н.
- 10.09.2018
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