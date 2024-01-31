Хочешь создавать уникальные открытки с собственными фотографиями и персональной подписью? Это можно сделать на сайте или в приложении MyPostcard! Укажи нужный адрес, и твой подарок найдет своего получателя в любой точке мира. С помощью сервиса можно напечатать фотокнигу или придумать музыкальное поздравление, а также заказать авторские декоративные рамки. Тебя ждет множество тематических дизайнов! Признавайся в любви, приглашай на мероприятие, поздравляй с юбилеем или отправляй приятные презенты без повода. Оплатить услугу можно любым удобным способом: банковской картой, подарочным сертификатом или через международные системы расчетов. Воспользуйся выгодными предложениями, чтобы сэкономить значительную сумму денег! Промокоды MyPostcard за январь - февраль 2024 года в Грузии дают право на получение скидок и многочисленных бонусов. Активируй их и получай различные привилегии при работе с сервисом!

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