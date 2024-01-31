Mynamebook – это компания, которая создает персональные детские книги. Благодаря такому сюрпризу твой ребенок сможет погрузиться в мир незабываемых и поучительных приключений, а также стать героем настоящей сказки! Малыш отправится на поиски своего имени, а вокруг будет твориться волшебство, которое заинтересует карапуза с первых минут! Такой интересный подарок подходит для детей от двух лет. Доставка осуществляется в удобное для тебя время и место. Сделать заказ просто: достаточно указать имя ребенка и его пол. Изготовление книги занимает несколько дней. Для получения скидок используй промокоды mynamebook.ru за январь - февраль 2024 года в Грузии на этапе оформления покупки в фирменном интернет-магазине. Порадуй свое чадо новыми впечатлениями! Все актуальные спецпредложения размещаются внизу данной страницы. Помни, что коды имеют ограниченный срок действия.

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