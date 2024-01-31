Медицинский центр «Генотек» предлагает широкий спектр услуг по анализу ДНК. С помощью проводимых тестов можно выявить риски заболеваний, определить эффективность лекарств, составить рекомендации по питанию и даже выяснить происхождение дальних родственников. По запросу сотрудники компании проведут комплексное исследование и подготовят генетический паспорт. Сдать биоматериал можно дома: курьер доставит комплект для сбора в любое удобное место и отвезет его в лабораторию. При необходимости врачи-генетики дадут консультацию по результатам в дистанционном формате. Консультанты предоставят всю необходимую информацию по телефону горячей линии или электронной почте. Действующие акции помогут существенно сэкономить при оплате. Воспользуйся промокодами на скидку «Генотек» (Genotek) за январь - февраль 2024 года в Грузии, размещенными на нашем сайте! Выбирай в каталоге оптимальные предложения и оформи заявку на особых условиях!

Подробнее Скрыть