Промокоды и коды CS GO Happy в Грузии
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Отзывы покупателей
По открывал кейсы на данном сайте что могу сказать: 1) Скины вывести в стим можно что уже хорошо. 2) При продаже вещей сайту цена выше маркета что в принципе плюс, но и минус одновременно. 3) Можно привлекать друзей и получать средства на баланс, однако какие то жалкие 2,5%. Из 10 кейсов не один не окупился.
- Максим
- 22.06.2017
Один плюс, это гарантированный приз после вложения бабок. В последний раз мне не пришел инвентарь, но кинули на счет 300 руб. В основном выпадает оружие не дороже 50 руб. Что-то редкое получить практически не реально. Есть несколько ботов, но в основном розыгрыш идет с одного бота, где один ширпотреб. Итог: Проще накопить на нужный скин, и не играть, по крайней мере на этом сайте. Все хотят заработать денег, Вы им в этом помогаете.
- Александр
- 15.01.2017
Впринципе норм сайт,много акций и розызрышей, вещи приходят сразу, админы отзывчивые, если что всегда можно обратиться. Рандом большой конечно,но в плюс выйти реально, хотябы в маленький
- BinGo
- 09.01.2016