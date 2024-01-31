Коды «Баттл-Арена» в Грузии
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Отзывы покупателей
прикольная убивалка времени, веселенькая, красочная. Поначалу играть легко, потом энергии становиться катострофически мало, а стоит она дофига, так что без доната серьезно играть толком невозможно.Но если не парится над этим можно поиграть ради удовольствия
- Alexey
- 22.01.2016
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