Astro Lords – уникальная многопользовательская стратегия, посвященная космическим баталиям. На специальной базе вы будете добывать ценные ресурсы и строить фабрики, выпускающие оружие и детали для кораблей. Каждый геймер имеет возможность захватывать дополнительные астероиды: там вы будете находить нужные минералы. Использовав промокоды Astro Lords за январь - февраль 2024 года в Грузии, вы получите приятные бонусы для быстрой прокачки. Любите массовые сражения? Отправляйтесь на арену и боритесь с инопланетянами или вражескими лордами. В игре предусмотрен радар, замещенный на орбитальной станции. С его помощью вы будете видеть друзей и неприятелей, а также сможете атаковать противников. Промокоды «Астролорды» ждут геймеров! Просто скопируйте предложенную комбинацию из цифр и букв и введите ее в соответствующее поле в профиле. Не упустите шанс сэкономить на донате.

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