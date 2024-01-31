«Амперка» – это интернет-ресурс, посвященный хобби-электронике. Здесь вы найдете различные детали для создания гаджетов, роботов и даже «умного дома». Для начинающих любителей электроники, робототехники и программирования в каталоге представлены наборы на основе Arduino. Создатели проекта заранее позаботились о покупателях и разместили на своем сайте готовые решения для ваших индивидуальных разработок. Благодаря удобной системе доставки товары могут быть получены вами в любой точке мира. Кроме того, в специальном разделе публикуются полезные материалы: помощь по Arduino и Raspberry Pi, оригинальные проекты, схемы распиновки модулей, теория электричества для начинающих и другая интересная информация. Желаете приобщиться к миру высоких технологий? Активируйте коды скидок и промокоды Amperka за январь - февраль 2024 года в Грузии. Сделайте шаг навстречу будущему!

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