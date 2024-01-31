Пользуясь сервисом WOTsunduk, геймеры могут экономить на покупке премиум-техники и игровой валюты благодаря системе открытия кейсов с заранее известными наградами. Компания гарантирует отправку выигрыша на ваш аккаунт в WoT. При этом не требуется вводить личную информацию: от вас будет передан только ID и ник в игре. Выберите понравившийся «сундук» и проверьте свою интуицию. Для участия в лотерее вам необходимо создать аккаунт в World of Tanks, пройти несложную авторизацию и пополнить баланс. Кроме того, при пополнении счета на определенную сумму вы получите возможность открыть бесплатный кейс и стать обладателем дополнительного профита от этого сервиса. Получайте максимальную выгоду! Воспользуйтесь одним из промокодов WOTsunduk за январь - февраль 2024 года в Азербайджане, и вам будет зачислен бонус при пополнении кошелька. На этой странице размещаются только актуальные коды и акции. Срок действия спецпредложений ограничен.

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