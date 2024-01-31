TutorialsPoint – это образовательная онлайн-платформа с большим выбором направлений. В каталоге представлены следующие специализации: IT-разработка, программирование, маркетинг, веб-дизайн, кибербезопасность, обработка данных, офисные приложения, искусственный интеллект, курсы для жизни (хобби, макияж) и т. д. Помимо видеокурсов, онлайн-школа предлагает много учебных материалов. Так как ресурс изначально создавался как сайт для программистов, то для будущих кодеров есть абсолютно всё, что нужно для овладения знаниями и навыками. Для компаний можно выбрать корпоративное обучение всей командой. Чтобы познакомиться с возможностями сервиса, предоставляется бесплатный пробный период. Всем выпускникам выдается электронный сертификат. Хочешь обучаться выгодно? Используй промокоды TutorialsPoint за январь - февраль 2024 года в Азербайджане и экономь при покупке курсов. Узнавай новое по сниженной цене, не выходя из дома!

Подробнее Скрыть