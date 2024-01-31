Промокоды и коды King of Avalon в Азербайджане
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Отзывы покупателей
Выбирал во что поиграть вечерами, хотелось стратегию найти, наткнулся на данную игру, как обычно поглядел скрины на гугл плей и они меня поразили, на дели скрин верный только последний, такая же игра как и многие другие прям хочется сказать, клон на клоне и колоном погоняет, но играть можно =)
- Артем
- 23.06.2017
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