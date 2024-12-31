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Купоны на скидку HobbyGames в Азербайджане

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Сделала предзаказ на новые поля Warhammer в подарок любимому. По акции удалось скинуть 15%, это около 200 рублей. Немного, конечно, но тоже приятно. Выбор большой, глаза разбегаются. Вернусь сюда за настольными стратегиями, надеюсь тоже попасть на какую-нибудь раздачу бонусов.

  • Галочка
  • 22.02.2019

Внук заказал игрушку на день рождения. Но я решил, что хватит с него компьютерных стрелялок-бродилок. Настольные игры хоть развивают. Спасибо магазину за широкий ассортимент, глаза прямо разбегаются. И скидки, конечно, очень порадовали. Обязательно еще куплю.

  • Николай Петрович
  • 23.11.2018

Хороший магазин с большим ассортиментом, всегда можно выбрать что-нибудь на свой вкус, интерфейс у сайта удобный, заказ комплектуют быстро, всегда рассказывают о дополнительных возможностях. Качество игр хорошее и цена довольно демократичная. С удовольствием покупаю игры здесь.

  • Владимир
  • 13.09.2015
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