Наслаждайся быстрыми, комфортными и доступными поездками по городу! Используй купоны «Болт» (ранее – Taxify) и экономь на услугах такси. Чтобы оформить заказ, установи фирменное приложение, выбери подходящий класс автомобиля и укажи адрес пункта назначения. Ты будешь легко отслеживать подачу машины на онлайн-карте. Оплата осуществляется наличными или с помощью банковской карты. Фирма гарантирует клиентам безопасность и надежность обслуживания: в программе отображаются контактные данные водителя. После поездки ты сможешь оценить качество работы службы. Получи бонус на свой счет прямо сейчас! Для этого активируй один из пригласительных кодов или промокодов такси «Болт» (Bolt Taxi) за январь - февраль 2024 года в Азербайджане. Ты найдешь все актуальные спецпредложения компании на этой странице. Помни, что купоны (promo codes) Bolt можно применять только по одному разу.

Подробнее Скрыть