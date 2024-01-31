DragonHeir – это замечательная ролевая игра на мобильные телефоны и компьютеры для фанатов Dungeons and Dragons. Здесь ты соберешь свою команду путешественников из огромного количества разнообразных героев с уникальными особенностями, и отправишься в поисках монстров и добычи. Игроков ждет множество увлекательных приключений в открытом мире. Вариабельность в геймплей вносят броски кубиков, влияющие на исход некоторых судьбоносных решений. Пошаговые бои позволят внимательно следить за совершаемыми ходами и разыгрывать различные стратегии, в зависимости от ситуации. А постоянные обновления тем более не дадут заскучать, открывая все новые грани волшебного мира. Окунись в эту вселенную с головой, а мы поможем получить приятные бонусы и экономию при покупках с бонус-кодами и промокодами DragonHeir (Dragon Heir) за январь - февраль 2024 года в Азербайджане. Получи преимущество и веди свое войско к победе.

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