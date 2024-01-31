Girls and Hunter – мобильная коллекционная карточная онлайн-игра с динамичными боями и красивыми девушками-воинами. Сражайся против могущественных драконов, собрав самый сильный отряд охотниц. Интересный сюжет не даст заскучать, а турниры и состязания покажут, кто тут самый крутой. Открывай все новые карточки с прекрасными женскими персонажами: у каждой свой уникальный образ, а также оружие и умения. Прокачивай их уровни, экипируй предметы, и правильно подбирай состав боевого отряда, чтобы добиться повышенной мощи от синергии. Соревнуйся с другими игроками и побеждай. Вступай в клан и получи доступ к уникальным событиям, предметам и боссам. Собери полную коллекцию и получи огромное удовольствие от игры. Воспользуйся промокодами и кодами купонов (special coupons) Girls and Hunter за январь - февраль 2024 года в Азербайджане, получай подарки, бонусы и скидки и становись еще сильнее.

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