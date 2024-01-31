Невероятный симулятор рыбалки Fishing Planet приглашает новых игроков. Высокий уровень реалистичности окружения и самого процесса поможет погрузиться в нужную атмосферу и действительно почувствовать себя у водоема с удочкой в руках. В «Фишинг Планет» тебя ждет множество реально существующих точек по всему миру. Доступны три типа рыбной ловли: спиннинговая, поплавочная и донная. Более двадцати водоемов с живописной природой. Огромное разнообразие рыб с уникальным поведением в различных ситуациях. Смена дня и ночи, сезонов, изменение температуры. Участвуй в соревнованиях и турнирах с другими рыболовами, получай достижения и продвигайся в таблице рейтинга. Лови рыбу онлайн бесплатно с любой платформы. Забирай и используй промокоды и коды (promo codes) Fishing Planet за январь - февраль 2024 года в Азербайджане, получай выгодные скидки на внутриигровые покупки и наслаждайся игрой с комфортом.

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