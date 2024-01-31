True Phone – это менеджер контактов на твоем телефоне, превосходящий стандартный и способный полностью его заменить. Присутствует поддержка двух SIM-карт и Т9. Приложение давно обогнало своих конкурентов, превосходя их по скорости и качеству. Красивый и эргономичный интерфейс легко можно подогнать под себя, сменив оформление. Просматривай историю звонков, вноси и изменяй номера по своему усмотрению, группируй их, добавляй в избранное, записывай разговоры на диктофон. Приложение смоделировано так, чтобы пользователь мог с удобством пользоваться им только одной рукой, удерживающей телефон – все элементы находятся в прямом доступе большого пальца руки. Просмотр и управление контактами происходит в одном окне, что упрощает работу с ними. Скачивай классный менеджер с кучей дополнительной информации в карточках. Активируй промокоды True Phone за январь - февраль 2024 года в Азербайджане, чтобы пользоваться им на более выгодных условиях.

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