God of Night – это новая межплатформенная мультиплеерная онлайн RPG. Создавай персонажа и определяй свою судьбу сам в опасном, но прекрасном волшебном мире азиатских легенд и преданий. Благодаря гибкому движку играй свободно как на компьютере, так и на смартфоне. Просто зарегистрируйся, входи под единой учетной записью и прогресс сохранится! Погрузись в интересный сюжет, в процессе которого ты сразишься с ордами монстров, заведешь милых и полезных питомцев, найдешь друзей и врагов. Зачищай подземелья, защищай деревни и ищи свой путь. Попробуй PVP-арену и победи реальных игроков со всего мира. Выбирай из десятка разнообразных классов с уникальными умениями под свой стиль и манеру игры, развивай его силу и побеждай. Играй, когда станет скучно из любой точки: из дома, офиса, в дороге. Используй коды обмена и промокоды God of Night за январь - февраль 2024 года в Азербайджане, получай скидки на внутриигровые покупки и получай огромное преимущество в освоении вселенной Бога Ночи.

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