Simple Sandbox 2 – это крутое продолжение не менее классной первой части. Играй в собственном открытом мире с реалистичной физикой и большим количеством объектов для взаимодействия. Выбирай персонажа, наиболее интересную карту и вперед. Тебя ждет отличная песочница для успокоения нервов и поднятия настроения: стреляй, ломай, строй, гоняй и делай все, что вздумается онлайн и офлайн, один и с друзьями. Устрой перестрелку или бои без правил и накроши врагов в капусту, или безбашенные гонки на вручную сконструированной трассе. Также ты можешь беспрепятственно выстраивать огромные замки, города и дома мечты. А как надоест, можно начать все разрушать, с весельем выпуская пар. Создавай, уничтожай, заводи друзей и развлекайся в любую свободную минуту в своем мобильном устройстве. Используй промокоды и коды (codes) Simple Sandbox 2 за январь - февраль 2024 года в Азербайджане и забирай приятные и полезные бонусы.

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