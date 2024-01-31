Увлекаешься новеллами? Попробуй визуальный формат! Установи на свой смартфон приложение «Однажды» и распоряжайся сюжетом по собственному усмотрению! Ты сможешь завоевать сердце султана, покорить вампира, превратиться в топ-модель или приворожить прекрасную принцессу! Выбирай внешность твоего персонажа, строй отношения с симпатичными партнерами и пробуй различные варианты развития сюжетной линии. Доступно несколько историй на русском языке. Разнообразные игровые предметы помогут получить максимум удовольствия от интерактивной новинки! Хочешь воспользоваться дополнительными преимуществами без лишних расходов? Используй промокоды и коды для игры «Однажды – визуальные новеллы» за январь - февраль 2024 года в Азербайджане! Изучай действующие предложения и применяй подходящие альтернативы!

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