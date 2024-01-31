Промокоды и купоны Strawberrynet в Азербайджане
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Отзывы покупателей
В магазин меня завлек очень широкий его широкий ассортимент и хорошие цены. Сроки доставки на сайте приуменьшены, конечно, посылки идут почтой, и сроки доставки выходят различные. Упакованы товары обычно хорошо, ничего не бьется,не ломается, есть акции и очень большие скидками, по которым цена довольно сильно отличается от обычных магазинов. Насчет несвежей косметики - мне не попадалась, но знаю ,что за магазином имеется такая слава,так что это минус
- Наталья
- 12.12.2015
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