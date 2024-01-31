Игра Galaxy Legend придется по вкусу ценителям пошаговых космических стратегий. Геймеру предстоит собирать собственный флот и сражаться с многочисленными противниками, получать бесценный опыт и прокачивать навыки, зарабатывать деньги на покупку новых предметов и выполнять ответственные задания. Игроков впечатляет приятный интерфейс и уникальный стиль боя представленных кораблей. Не обойдется и без PvP: вас ждут эпичные битвы с другими геймерами и турниры, которые проходят каждую неделю. Насладитесь потрясающим сюжетом и отличным геймплеем! Игра станет намного увлекательнее, если вы активируете промокоды или коды погашения Galaxy Legend («Легенда Галактики») за январь - февраль 2024 года в Азербайджане. Купоны позволят вам получить желанные бонусы: заветные судна, кредиты, артефакты и т. п. Лучшие спецпредложения ждут вас в нашем каталоге!

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