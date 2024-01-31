Rise of Angels – фэнтезийная MMORPG в стиле аниме с приятным графическим оформлением. Чтобы принять участие в борьбе с темными силами, вам необходимо присоединиться к одному из классов и стать воином, лучником или магом. Детальная кастомизация позволяет создать неповторимого персонажа. В фантастической вселенной вас ожидают захватывающие приключения: героические сражения с кибермобами, мистические квесты, ежедневные события в лучших традициях PvP и PvE. Симпатичные ездовые животные ускорят прокачку и упростят перемещение между локациями. Автоматическая боевая система избавит вас от рутины. Хотите насладиться дополнительными игровыми преимуществами? Используйте собранные ниже промокоды (коды) Rise of Angels за январь - февраль 2024 года в Азербайджане! С помощью купонов можно получать различные бонусы: виртуальные деньги, очки опыта или элитную экипировку.

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