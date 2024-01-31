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Купоны на скидку «Фаберлик» в Азербайджане

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Отзывы покупателей

Средства для кухни отличные,я теперь пользуюсь только ими.

  • Анаева Г
  • 27.09.2021

С Фаберлик познакомила мама, которой постоянно приносили каталоги. Сначала смотрела через страницу, но после попробовала их продукты для кухни и просто влюбилась. Сейчас до сих пор на кухне только Фаберлик, уже давно заказываю через интернет. Иногда заказываю что-то из косметических средств, но тут все же уже привыкла к другим маркам. Сайт удобный, доставка никогда не подводила.

  • Наталья
  • 30.09.2016
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