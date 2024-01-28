Parallels занимается разработкой межплатформенного программного обеспечения для дома и офиса. Высокотехнологичные решения помогают пользователям упростить открытие нужных файлов и использовать их на любом устройстве. Вы сможете запускать приложения Windows на Mac и обеспечить удаленный доступ к персональному компьютеру с любого гаджета. Компания признана официальным партнером бренда Microsoft. Служба технической поддержки оказывает информационную помощь и консультирует покупателей по вопросам использования продуктов. На сайте можно приобрести лицензию или скачать демонстрационную версию. Благодаря акциям от разработчика вы сэкономите при оплате значительную сумму денег! У нас размещены все актуальные предложения организации. Купоны и промокоды Parallels за январь - февраль 2024 года в Азербайджане дают право на скидку или бонус. Активируйте их и получайте максимальную выгоду без лишних хлопот!

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