Поведи библейских серафимов в сражение против греческих богов, приведших в мир зло, в увлекательной многопользовательской онлайн РПГ. Активируй в «Эра Ангелов» промокод за июнь 2024 года поможет тебе получить дополнительные бонусы для повышения мощи. Тебя покорит привычный геймплей, уютная атмосфера и красивая графика. Генерал должен собрать под своим началом самых сильных героев и натренировать их для победы над врагом. В игре очень много интересных активностей, простора для развития и занятных событий. Вводи в «Эра Ангелов» коды, получай предметы, прокачивай спутников, меняй экипировку. А во время боя к призыву будут доступны сильнейшие божества. Покажи свою силу на арене, в битвах с игроками с другого конца света. Играй с друзьями вместе, следи за сюжетом и собирай как можно больше сокровищ. Или просто используй собранные здесь для «Эра Ангелов» коды обмена, ведь они подарят самые нужные расходники.

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