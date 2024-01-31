Коды на скидку Vikings: War of Clans в Азербайджане
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Отзывы покупателей
Гра сама класна в мире. Дуже багато друзів знайшов ітд..крута саветую всем.
- Андрей
- 15.06.2018
Игрушка норм ,можно поиграть и друзей найти новых.
- Алексей
- 04.02.2018
Хорошо проработанная стратегия не оставит равнодушным не одного игрока, можно грабить караваны что еще нужно от стратегии. Можно поиграть пару вечеров, а если затянет то можно уже и в клан вступать. Тогда и начинается совсем другая игра. Советую попробовать.
- Женя
- 25.07.2017
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