Промокоды и купоны Lingualeo в Азербайджане
Активные купоны и промокоды Lingualeo январь - февраль 2024
Промокоды сайтов, похожих на Lingualeo
Истекшие купоны Lingualeo
Похожие предложения
Отзывы покупателей
Сейчас пробую выучить английский язык при помощи LinguaLeo. У меня есть огромное желание, поэтому всё получается, хоть и сложно. Открыла промокод, чтобы получить скидку на премиум-доступ и реально получила ее! Теперь у меня больше возможностей на LinguaLeo, думаю, и процесс обучения пойдет быстрее.
- Вера
- 12.03.2019
Взялась всерьёз за изучение английского, когда решила отправиться путешествовать. Конечно, помимо занятий на Лингва Лео, надо ещё общаться с носителями языка, но здорово, что здесь всё в такой приятной, ненапряжной форме подаётся. Премиум-доступ купила со скидкой по промокоду и сразу получила массу доп. курсов и бонусов.
- Ксюша
- 02.02.2019
Это приложение – мой спаситель. Ребенок очень неохотно учил нудные правила английского. С Лингвалео мы подтянули язык буквально за полгода. Упражнения веселые и простые.
- Лиза
- 30.09.2018
Шикарное приложение для изучения английского языка. Классные упражнения для разучивания слов. Мой словарь уже 2500 слов! Собираюсь брать премиум аккаунт.
- Оксана
- 23.09.2018
Воспользовался услугами сервиса по изучению английского языка. Подтянул разговорный, пополнил словарный запас. Было интересно стать участником группового урока. К занятиям можно подключаться в удобное время. Программа продуманная, хорошо разработанная. По акции получил 3 курса в подарок. Советую практиковаться в комфортных условиях. Опыт колоссальный, не прогадаете.
- М. Гордей
- 10.09.2018
Хорошая программа для поддержания и улучшений уже существующего уровня языка. С нуля не занималась, поэтому не могу сказать получится ли, но для расширений уже имеющихся знаний очень хорошая программа. В игровой форме пополняется словарный запас. Удобный и понятный интерфейс. Много видео, которые не только полезные, но и очень интересные. Тесты, мозговые штурмы, повторения проблемных материалов, новых слов. Пользуюсь приложением для iphone и включаю LinguaLeo, когда нахожусь в пробках или по пути на работу: и время скрасит, и пользу для языка принесет. Много бесплатного контента, платно даже пока не пользовалась.
- Валерия
- 11.07.2017
Некоторое время пользовалась, чтобы немного потренироваться в немецком (не с нуля учила, а просто вспоминала). Интересная игровая форма, польза была. Если постоянно заниматься, думаю, поддерживать свой уровень можно. Насчет изучения с нуля не уверена.
- Елена
- 11.04.2016
Интересная сама идея с игровой формой обучения, очень большое количество контента, который постоянно обновляется, можно найти кучу текстов, аудио и видео. Есть и недостатки, на мой взгляд, это отсутствие общения с другими пользователями, нет также разговорной практики с носителями, а самое главное - грамматики. Я не посоветовала бы программу тем, кто хочет заниматься только по ней, без знания хотя бы азов языка вы потратите время впустую, но при сочетании с другими средствами изучения, как дополнительный источник - сайт весьма хороший.
- Даша
- 06.10.2015