Промокоды и купоны «Черехапа» в Азербайджане

Отзывы покупателей

О Черехапе знают все продвинутые путешественники. Здесь удобно и быстро можно подобрать страховку, сравнить цены разных компаний, настроить доп. услуги. Если у вас есть купон на скидку, можно сэкономить еще больше. В общем, рекомендую этот сервис. Константин

Константин 02.03.2019

Очень понравился сервис «Черехапа Страхование». Когда собирались в отпуск, не было времени тщательно выбирать страховку, а без нее ведь никуда. На сервисе все очень понятно описано и собраны самые подходящие варианты страховых компаний. Страховка была куплена вовремя и отдых прошел отлично! Ольга

Ольга 02.08.2017

Отличный сервис, постоянно им пользуюсь, когда ищу, где оформить страховку за границу повыгоднее. А на сайте как раз представлены все страховые компании и их предложения. Если возникают какие вопросы по услугам, то всегда можно обратиться к специалистам Cherehapa, они предоставят нужную информацию. Минусов в работе с сервисом пока обнаружено не было. Антонина

Антонина 11.02.2017